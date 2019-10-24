MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

İlk olarak katıldığı Yemekteyiz programıyla dikkatleri çeken Yasin Obuz, MasterChef'in iddialı yarışmacılarından da biri oldu. Aynı zamanda bir restoran işletmecisi de olan Yasin Obuz, MasterChef'te şiveli konuşması ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çekerek diğer yarışmacıları geride bıraktı.

Yemekteyiz ve MasterChef'te şiveli konuşmasıyla dikkat çeken Yasin'in yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur'daki görüntüleri ise izleyenleri şaşırttı. Yasin'in Kısmetse Olur'da diğer yarışmacılara kendisini tanıtırken oldukça düzgün bir Türkçe kullanması ise dikkatleri çekti.



