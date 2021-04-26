MasterChef yarışması ile ünlenen Emir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında? Emir Elidemir boyu kaç?

Emir Elidemir, TV8 kanalının fenomen lezzet yarışması MasterChef’in geçtiğimiz sezonunda son 3 yarışmacı arasında yer almıştı. MasterChef ilk elemelerde jürinin oldukça beğenisini kazanan Emir Elidemir, yarışmayı üçüncü olarak bitirmişti. Yarışma boyunca izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Elidemir hakkındaki araştırmalar halen devam ediyor.

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994'te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran'da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul'daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel'in mutfak şefliğini üstlenmiştir.