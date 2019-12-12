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MasterChef Yasin: Günde 60 kilo pilav satıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:53 | Son Güncelleme

Fenomen yarışma 'MasterChef Türkiye'den elenen son isim olan Yasin Obuz, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

MasterChef Yasin: Günde 60 kilo pilav satıyorum

Geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Yasin Obuz, sahibi olduğu pilav dükkanı hakkında konuştu.

Yasin, "St. Petersburg'da arkadaşımın yanında kalıyordum. Lokantası vardı, ona yardımcı oluyordum. İstanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken boş bir dükkan gördüm.

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Sahibi 'Yemeğe vermiyoruz' dedi, 'Başka yerde yapar getiririm' dedim. Kefil istedi, dükkanı hemen tuttum" dedi.

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"Sirkeci tramvay durağının orada dükkanım, hangi esnafa sorsan gösterir. Nohutlu pilav satıyorum."

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"Günde 30 kilo pilav satıyordum, şimdi 50-60 kilo satıyorum. Yarışmadan sonra satışlar iki katına çıktı."

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Sevilen yarışmacı, "Ben her şeyi satarım. Gazeteyi kitap diye satarım. O derece pazarlamacıyım. Bütün dış çekimlerde yemeği ben dağıtıyordum. Neden? Çünkü lezzetsiz olsa bile öyle bir anlatırdım ki sanki su değil şerbet içer. O derece" dedi.

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'MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Yasin Obuz'u alnında öperek uğurlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sevimsiz şımarık ve dengesiz bir yarışmacı idi , iyi oldu da kurtulduk onun iğrenç espirilerini dinlemekten ..
her şey iyi güzel de bu kadar hokkabazlığa, şaklabanlığa, maymunluğa ne gerek vardı..BUM..
İyi Çocuksun yasin.Bir Osmancıklı olarak pilav yemeye geleceğim.Mehmet şef benden korkar onu hatırlatayım .
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