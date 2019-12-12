MasterChef Yasin: Günde 60 kilo pilav satıyorum

Geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Yasin Obuz, sahibi olduğu pilav dükkanı hakkında konuştu.

Yasin, "St. Petersburg'da arkadaşımın yanında kalıyordum. Lokantası vardı, ona yardımcı oluyordum. İstanbul'a geldim, Sirkeci'de gezerken boş bir dükkan gördüm.

Sahibi 'Yemeğe vermiyoruz' dedi, 'Başka yerde yapar getiririm' dedim. Kefil istedi, dükkanı hemen tuttum" dedi.

"Sirkeci tramvay durağının orada dükkanım, hangi esnafa sorsan gösterir. Nohutlu pilav satıyorum."

"Günde 30 kilo pilav satıyordum, şimdi 50-60 kilo satıyorum. Yarışmadan sonra satışlar iki katına çıktı."



Sevilen yarışmacı, "Ben her şeyi satarım. Gazeteyi kitap diye satarım. O derece pazarlamacıyım. Bütün dış çekimlerde yemeği ben dağıtıyordum. Neden? Çünkü lezzetsiz olsa bile öyle bir anlatırdım ki sanki su değil şerbet içer. O derece" dedi.

'MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Yasin Obuz'u alnında öperek uğurlamıştı.



