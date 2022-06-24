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MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ilk bölüm hangi gün?

24.06.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yeni sezon ne zaman? sorusunun yanıtı sevilen yemek yarışmasının yeni sezon tanıtımı sonrası merak konusu oldu. İngiltere'den uyarlanan bir aşçılık yarışması olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun da önceki sezonlar gibi heyecanla takip edileceği düşünülüyor. Peki MasterChef 2022 ne zaman başlayacak? İşte TV 8'in aşçılık yarışması ile ilgili merak edilenler...

MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ilk bölüm hangi gün?

MasterChef 2022 tanıtımı geçtiğimiz pazar günü itibarıyla TV 8'de yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü.

Masterchef'in ilk bölümünün yayınlanacağı tarih 1 Temmuz 2022 Cuma günü.

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu 1 Temmuz Cuma günü izleyici ile buluşacak.

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TV8 Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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