MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2022 ilk bölüm hangi gün?

MasterChef 2022 tanıtımı geçtiğimiz pazar günü itibarıyla TV 8'de yayınlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Eren Kaşıkçı şampiyon, Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Peki MasterChef Türkiye yeni sezonu ne zaman başlayacak? TV 8'in sevilen aşçılık yarışmasına ilişkin detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Yayınlandığı süreçte büyük ses getiren TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımında yarışmacıların önlüklerinin hazır olduğu görüldü.

Masterchef'in ilk bölümünün yayınlanacağı tarih 1 Temmuz 2022 Cuma günü.

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu 1 Temmuz Cuma günü izleyici ile buluşacak.

