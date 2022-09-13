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MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 12 Eylül 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

13.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 12 Eylül takımlarının nasıl olduğu ve takım kaptanları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm hızıyla ve çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef'in 12 Eylül akşamı yayınlanan son bölmünde takım kaptanları seçildikten sonra mavi ve kırmızı takım oluşturuldu. Peki MasterChef mavi, kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef 12 Eylül 2022 takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef 4. hafta takımları ve kaptanları...

MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 12 Eylül 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye ilgiyle takip edilen programlardan biri. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 12 Eylül 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 12 EYLÜL MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda kazandibi tatlısı ikinci turda ise krep yaparak yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

mavi takım kaptanı büşra 12 eylül

Mavi takımın kaptanı Büşra,

Kırmızı takımın kaptanı ise Barış oldu.

kırmızı takım kaptanı barış 12 eylül

MASTERCHEF 12 EYLÜL 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

  • Büşra - Takım kaptanı
  • Çağatay
  • Tayfun
  • Gamze
  • Kaan
  • Görkem
  • Burak Kaya
  • Serpilay
  • Burak

12 eylül mavi takım masterchef

KIRMIZI TAKIM

  • Barış - Takım kaptanı
  • Metin
  • Kıvanç
  • Vural
  • Yağız
  • Atike
  • Melih
  • Ayaz
  • Ayşe Nur

12 eylül kırmızı takım masterchef

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TV8 Masterchef 12 eylül ele turu
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