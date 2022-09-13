MasterChef yeni takımlar nasıl oldu? 12 Eylül 2022 MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye ilgiyle takip edilen programlardan biri. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 12 Eylül 2022 Pazartesi yeni takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 12 EYLÜL MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda kazandibi tatlısı ikinci turda ise krep yaparak yarıştılar. Yapılan değerlendirmelerin ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Büşra,

Kırmızı takımın kaptanı ise Barış oldu.

MASTERCHEF 12 EYLÜL 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Büşra - Takım kaptanı

Çağatay

Tayfun

Gamze

Kaan

Görkem

Burak Kaya

Serpilay

Burak

KIRMIZI TAKIM

Barış - Takım kaptanı

Metin

Kıvanç

Vural

Yağız

Atike

Melih

Ayaz

Ayşe Nur



