Mastürbasyon sahnesi çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan sütyensiz pozlarını paylaştı

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu defa sütyensiz pozuyla adından söz ettirdi.

Maskülen stiliyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan'ı beğenenler kadar eleştirenler de oldu.

Sancaktutan'a bazı takipçileri tarafından ''Şöhret seni de değiştirdi'' yorumu yapılırken, bazıları ise ünlü oyuncuyu İngiliz yıldız Emma Watson'a benzetti.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Hafsanur Sancaktutan, sık sık cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan yıldız, özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışıyor.

Dünyayla Benim Aramda dizisinde Buğra Gülsoy'un fotoğrafına bakarak mastürbasyon yapan Hafsanur Sancaktutan, gelen tepkileri umursamamıştı.

Verilen görevi yerine getirdiğini söyleyen oyuncu, ''Bu yalnızca iş'' demişti.



