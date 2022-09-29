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Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

29.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın iddialı projesi Dünyayla Benim Aramda'da hayat verdiği Sinem karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, mastürbasyon sahnesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Dünyayla Benim Aramda dizisinde Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiriyor. Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon yaptığı sahneyle çok konuşulan genç oyuncu, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına, ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Aslı Sümen ve Esra Kızıldoğan, ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinden sonra dijital bir projede yer almak istediğini söyleyen Hafsanur Sancaktutan, kısa bir süre önce Disney Plus'la anlaştı.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'in paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran Sancaktutan, kendini tatmin ettiği sahnelerle çok konuşuldu.

HÜLYA AVŞAR BENZETMESİ

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak mastürbasyon yaptı.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Hafsanur Sancaktutan'ın ateşli sahnesi, akıllara Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki mastürbasyon sahnesini getirdi.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Öte yandan dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı sevişme sahneleri de sosyal medyayı sallayan sahneler arasındaydı.

Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı


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