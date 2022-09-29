Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını paylaştı

Son Yaz dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisiyle adından söz ettiriyor. Dünyayla Benim Aramda dizisinde mastürbasyon yaptığı sahneyle çok konuşulan genç oyuncu, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına, ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Aslı Sümen ve Esra Kızıldoğan, ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinden sonra dijital bir projede yer almak istediğini söyleyen Hafsanur Sancaktutan, kısa bir süre önce Disney Plus'la anlaştı.

Başrollerini Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'in paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran Sancaktutan, kendini tatmin ettiği sahnelerle çok konuşuldu.

HÜLYA AVŞAR BENZETMESİ

Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak mastürbasyon yaptı.

Hafsanur Sancaktutan'ın ateşli sahnesi, akıllara Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmindeki mastürbasyon sahnesini getirdi.

Öte yandan dizide Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı sevişme sahneleri de sosyal medyayı sallayan sahneler arasındaydı.



