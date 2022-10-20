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Mastürbasyon sahnesi olay yaratmıştı! Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

20.10.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın sevilen dizisi Dünyayla Benim Aramda'daki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, iddialı stiliyle de dikkatleri üzerine topluyor. Hafsanur Sancaktutan, bu defa göğüs dekolteli gece pozlarıyla adından söz ettirdi.

Mastürbasyon sahnesi olay yaratmıştı! Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahneleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Hafsanur Sancaktutan, göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Sosyal medya kullanıcıları, ''Su gibisin'' ve ''Bu güzellik gerçek mi?'' gibi yorumlarda bulundu. Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarını beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun kilo alması gerektiğini söylerken, bazıları ise Sancaktutan'ın tarzını beğenmedi.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Son Yaz dizisinde canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle gönüllere taht kuran güzel oyuncu, şimdilerde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki oyunculuğu ile magazin gündemini meşgul ediyor.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Hafsanur Sancaktutan, sevişme sahnelerinin yanı sıra mastürbasyon sahnesiyle de çok konuşulmuştu.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan, gelen tepkiler sonrası yalnızca işini yaptığını söyleyerek ''Böyle şeyleri normal buluyorum'' demişti.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Sosyal medyada epey aktif olan 22 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Sancaktutan, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

Mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan göğüs dekolteli pozlarını paylaştı!

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