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Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

18.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz renk, her kıyafete ve stile ayak uydurabiliyor. Ayrıca her ten rengine uyum sağlıyor. Hafsanur Sancaktutan da kıyafetlerinde beyaz rengi tercih ederek herkesin beğendiği kombinler yapıyor. Peki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafıyla çok ses getiren Hafsanur Sancaktutan'ın beyaz bluzuna alternatif modelleri incelemeye ne dersiniz?

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Başarılı ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan; sadece oynadığı dizilerle değil, giydiği kıyafetlerle de çok konuşuluyor. Ayrıca yeteneği ve güzelliğiyle birçok genç kıza ilham oluyor. Milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabından yurt dışı gezisinde çekildiği fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncunun bluzu görenleri mest etti! Gelin, Hafsanur Sancaktutan'ın tercih ettiği bluza alternatif olabilecek modelleri detaylı olarak inceleyelim.

1. Yaz rüzgârlarını hissettiren: Ejoyous Kadın Kolsuz Boyundan Bağlı Şifon Bluz

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

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Yaz aylarında kombinlerinizde görmek isteyeceğiniz Ejoyous Kadın Kolsuz Boyundan Bağlı Şifon Bluz, şık tasarımı ve hafif dekoltesiyle göz kamaştırıyor. Hem önünde hem arkasında bulunan pencereleri sayesinde stilinize estetik bir dokunuş yapıyor. Boyundan bağlamalı tasarımı giyimi kolaylaştırıyor. Hafsanur Sancaktutan gibi omzu açık modelleri seviyorsanız bluzu denemelisiniz!

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2. Kombinlerinizin en şık parçası olmaya aday: BERFUĞ KIRAN Boyundan Bağlamalı Sırtı Açık Bluz

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Sırt bağlaması ve dekoltesiyle Hafsanur Sancaktutan'ın beyaz bluzuna çok benzeyen BERFUĞ KIRAN Boyundan Bağlamalı Sırtı Açık Bluz, özel davetlerde kurtarıcı parça olmak için dolaplardaki yerini alıyor. Etekler ve pantolonlarla kombinlenebildiği gibi ceket ve aksesuarlarla da uyum yakalıyor. Modelin vücuda tam oturan kalıbı ve bel lastiği kaymasını engelliyor. Ayrıca günlük kullanımda da konfor sunuyor.

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3. Stilinize hava katacak: J. Corrine Kadın Yaz Üst

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Stilinizi etkili biçimde yansıtmanıza yardımcı olan J. Corrine Kadın Yaz Üst, rahat kalıbıyla kolayca hareket edebilmenizi sağlıyor. Sıcak günlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bluzu, gömleklerin ya da ceketlerin içine giyerek değerlendirebilirsiniz. Böylece stilinizi taçlandırabilirsiniz. Kombininizi tamamlamak için takılardan yararlanmayı unutmayın!

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4. Sade ve şık: Koton Kolsuz Bluz Yaka Detaylı

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Yaka tasarımına hayran kalacağınız Koton Kolsuz Bluz Yaka Detaylı, her dönem şık olmanıza yardımcı oluyor. İdeal ölçüleri ve iç göstermeyen kumaşı sayesinde rahatlıkla giyebileceğiniz bluz, önünde ve arkasında yer alan pencerelerle şıklığını tamamlıyor. Yumuşak dokusuyla cildinizin konforunu sağlıyor. Etek ya da pantolonun içine katarak veya dışında bırakarak kullanabileceğiniz bluz, stilinize eşlik ediyor.

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5. Kuşak detayıyla öne çıkan: Huixin Yazlık Kadın Üst Giyim

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Vücudunuza bire bir uyum sağlayarak tüm gözleri üzerinizde toplayan Huixin Yazlık Kadın Üst Giyim, pilili olmasıyla farklı bir stil oluşturuyor. Bluzun bel kısmındaki lastik vücudunuza tam oturmasını sağlıyor ve kaymasını engelliyor. Boyun kısmındaki kuşak detayı ise fular izlenimi yaratarak bluzun kullanım alanını genişletiyor. Yumuşak kumaşı gün boyu rahat hissetmenizi kolaylaştırıyor.

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6. Dökümlü duruşuyla fitliğinizi öne çıkarın: Jose Clothing Kadın Vatkalı Degaje Yaka Drape Detaylı Sıfır Kol Bluz

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Eşsiz duruşu ve farklı tarzıyla çok sevilen Jose Clothing Kadın Vatkalı Degaje Yaka Drape Detaylı Sıfır Kol Bluz, klasik tarzınızın bir parçası hâline geliyor. Günlük stilinizin en pratik parçalarından biri olacak bluzun omzundaki vatkaları, omuzlarınızı daha geniş göstermeye yardımcı olurken dökümlü ve büzgülü duruşu da fazla kiloları saklıyor. Üstelik incecik kumaşı üzerinizde ağırlık hissi oluşturmuyor.

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7. Fırfırlı yapısı sayesinde enerjik tarzınızı yansıtın: Jakoo Kadın Halter Atlet

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Eğer her zamankinden farklı olmak istiyorsanız Jakoo Kadın Halter Atlet'i seçerek günlük tarzınızı daha şık hâle getirebilirsiniz. Fırfırları ile sıra dışı ve etkileyici görünmenize katkı sağlayan kolsuz bluz, kot ve kumaş pantolonların yanı sıra şort ve eteklerle kombinlenebiliyor. Modelin alta doğru genişleyen yapısı daha rahat hareket etmenizi sağlıyor.

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8. Sade şıklığı benimseyenlere: Naramaxx Önü Fırfırlı ve Büzgü Detaylı Kolsuz Bluz

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Günlük stilinde ve şık olmak istediği her yerde sadeliği özümseyenler için tasarlanan Naramaxx Önü Fırfırlı ve Büzgü Detaylı Kolsuz Bluz, çapraz uzanan fırfırları sayesinde farklı bir stil yaratmanızı sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan ipler bluzun stilini tamamlıyor. Model, ince ve yumuşak yapısı ile yaz aylarında kombinlerinizin en sevilen parçalarından biri hâline geliyor.

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9. Hem özel günlerde hem gündelik kombinlerde kullanabileceğiniz: Kalaokei Omzu Açık Fırfırlı Dantelli Gömlek Üst Kadın

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

Şıklığı önemserken fit görünümü de elden bırakmak istemiyorsanız tercihiniz Kalaokei Omzu Açık Fırfırlı Dantelli Gömlek Üst Kadın'dan yana olmalı. Modelin omzu açık tasarımı, birçok farklı aksesuarı rahatlıkla kullanabilmenizi sağlıyor. Ayrıca fırfırlı görünümü stilinize hareket katıyor. Çok severek giyeceğiniz bluzun kol uçlarında da lastikler bulunuyor.

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10. Romantik tarzını yansıtmak isteyenlerin ilk tercihi: Huixin Yazlık Kadın Gömlek Üst Basic Halter Yaka

Hafranur Sancaktutan'ın beğenilen bluzuna alternatif isteyenlere ürün önerileri

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Romantik tasarımları sevenler için biçilmiş kaftan olan Huixin Yazlık Kadın Gömlek Üst Basic, yaka tasarımı ile tıpkı Hafsanur Sancaktutan'ın bluzu gibi! Model, dantel işlemeleriyle oluşturulmuş çiçek motifleri ile alımlı bir tarz ortaya koyuyor. Ayrıca sırt dekoltesi ile daha iddialı bir görünüm sunuyor. Sırttaki fiyonk detayı ise özgün bir görünüm yaratıyor.

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