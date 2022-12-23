Mastürbasyon sahnesiyle günlerce konuşulmuştu! Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından sessiz kalan çiftten Sancaktutan, önceki akşam katıldığı davette konuştu.

"ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap veren Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Bu süreçte yalnız kalmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, dizisinde mastürbasyon sahnesi uzun süre gündem olmuştu.

O SAHNE GÜNDEM OLDU!

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hafsanur Sancaktutan, gündem yaratan o sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "İlk defa böyle bir sahne çektim" dedi.





