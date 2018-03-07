Masum Değiliz dizisine yeni oyuncu

Koliba Film’in atv için çektiği ve önümüzdeki günlerde ekranlara gelecek Masum Değiliz kadrosuna yeni bir isim daha katıldı: Ayşe Melike Çerçi…

Dizide Deniz karakterini canlandıracak olan Çerçi, “Çekimlere başladık. Heyecanla ilk bölümün ekrana gelmesini bekliyoruz. Zor koşullar altında hayata tutunmaya çalışan Deniz, Masum Değiliz’in en çok ilgi çekecek karakterlerinden biri olacak. İzleyici onu çok sevecek” dedi.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay’ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz’in, atv’nin, 2018’e damgasını vuracak en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtiliyor. Masum Değiliz yakında atv ekranlarında.

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