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Masum Değiliz dizisinin yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 00:20 | Son Güncelleme

ATV'nin Koliba Film imzalı yeni dizisi Masum Değiliz'in yayın tarihi belli oldu. 'Herkesi kandırabilirsiniz ama vicdanınızı asla' sloganıyla duyurulan Masum Değiliz dizisinde başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz dizisinin yayın tarihi belli oldu

atv’nin yeni dizisi Masum Değiliz, 31 Mart Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosuyla dikkat çeken dizide, lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan, Mert’in nişanın olduğu gün aralarında Mert’in nişanlısının kardeşi Umut’un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar. Yaşanan olay hepsinin hayatını değiştirecektir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay’ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

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Masum Değiliz atv

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