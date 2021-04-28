Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı! Sahiden bitti mi?

Masumiyet dizisinin 9. son bölümde; İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMİYET 10. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MASUMİYET 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MASUMİYET 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MASUMİYET 9. BÖLÜM ÖZET

Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır.

Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

MASUMİYET 10. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MASUMİYET 10. BÖLÜM ÖZET

İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir.