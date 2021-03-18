Masumiyet 5. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker kaçıyor mu? "Anne aslan yavrusunu yem etmez" Masumiyet 4. son bölümde neler oldu?

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 4. son bölümüyle 17 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 24 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 5. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

İlker’in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler.

Ela’nın yanında Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır.

Fakat İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır.

Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır.



Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar.