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  4. Masumiyet 5. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker kaçıyor mu? "Anne aslan yavrusunu yem etmez" Masumiyet 4. son bölümde neler oldu?

Masumiyet 5. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker kaçıyor mu? "Anne aslan yavrusunu yem etmez" Masumiyet 4. son bölümde neler oldu?

18.03.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin iddialı dizisi Masumiyet 4. bölümüyle ekrana geldi. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölüm final sahnesinde İrem video kaydı yaptıktan sonra canına kıymaya çalıştı. Yeni bölüm fragmanında İlker bu defa ülkeden kaçmaya çalışıyor. Fragmanda Hale'nin "Anne aslan, yavrusunu yem etmez" sözleri dikkat çekiyor. İşte Masumiyet yeni bölüm fragmanı.

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisi 4. son bölümüyle 17 Mart Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Masumiyet dizisinin 24 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 5. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

İlker’in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler.

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Ela’nın yanında Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır.

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Fakat İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır.

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Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır.

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Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar.

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Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar.

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Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker’in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem’in attığı adım ise Ela’nınkinden çok daha büyük olur.

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Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

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FOX Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ
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