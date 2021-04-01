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Masumiyet dizisindeki erken ayrılığın sebebi başka bir diziymiş!

01.04.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin çarşamba akşamlarına damga vuran yapımlarından biri olan Masumiyet’te bir veda yaşandı. Dizinin başından beri yönetmen koltuğunda oturan Ömür Atay, Masumiyet’e veda etti.

Masumiyet dizisindeki erken ayrılığın sebebi başka bir diziymiş!

Masumiyet dizisinin yönetmeni Ömür Atay, projeye veda etti. Masumiyet setinde, yönetmen için bir veda düzenlendi. Setten gelen vedalaşma pozları sosyal medyadan paylaşıldı.

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Setten gelen fotoğraflarda, neredeyse oyuncuların tamamı yönetmen Ömür Atay’la fotoğraf çektirerek, şimdiye kadar Masumiyet dizisi için yaptığı çabaları için teşekkür ettiler.

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Başarılı yönetmen Ömür Atay’ın yeni bir dizi projesi için Masumiyet’ten ayrıldığı söylentiler arasında.

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Atay'ın ardından 8. bölümden itibaren son olarak Mucize Doktor'da görev alan Aytaç Çiçek reji koltuğuna oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi
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