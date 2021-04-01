Masumiyet dizisindeki erken ayrılığın sebebi başka bir diziymiş!

Masumiyet dizisinin yönetmeni Ömür Atay, projeye veda etti. Masumiyet setinde, yönetmen için bir veda düzenlendi. Setten gelen vedalaşma pozları sosyal medyadan paylaşıldı.

Setten gelen fotoğraflarda, neredeyse oyuncuların tamamı yönetmen Ömür Atay’la fotoğraf çektirerek, şimdiye kadar Masumiyet dizisi için yaptığı çabaları için teşekkür ettiler.

Başarılı yönetmen Ömür Atay’ın yeni bir dizi projesi için Masumiyet’ten ayrıldığı söylentiler arasında.

Atay'ın ardından 8. bölümden itibaren son olarak Mucize Doktor'da görev alan Aytaç Çiçek reji koltuğuna oturacak.



