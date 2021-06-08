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Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

08.06.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda 13'üncü bölümüyle final yapan 'Masumiyet' dizisinde İrem Orhun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu. Sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Işın'ın bu kez dijital platformda boy göstereceği iddia edildi. İşte genç oyuncunun yeni projesine ilişkin detaylar...

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

Geride bıraktığımız sezona güçlü kadrosu ile iddialı bir giriş yapan 'Masumiyet' dizisinde rol almasıyla yıldızı parlayan genç oyuncu Deniz Işın cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından oyuncuların yeni projeleri merak konusu olmuşken Işın'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Başarılı oyuncunun bu kez Exxen'de yayınlanacak dizide yer alacağı öne sürüldü.

DİJİTAL PLATFORMDA BOY GÖSTERECEK

Daha önce 'Her Yerde Sen', 'Atiye' gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren Deniz Işın, son olarak rol aldığı 'Masumiyet' dizisinde sergilediği performans ile ününe ün kattı. Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizinin ardından yeni projeleri merak konusu olan oyunculardan bir bir haber gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizilerin aranan yüzü haline gelen Işın'ın, yeni projesi belli oldu. Dijital platformda yıllar sonra sevenlerinin karşısına tekrar çıkması beklenen 'Leyla ile Mecnun'un kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberinde geçen bilgiye göre, "Deniz Işın'ın Exxen için çekilecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olacağı konuşuluyor." denildi.

Ekranlardan önce sosyal medyada sık sık yayınladığı esprili videolar ile tanınan genç oyuncunun bu dizide iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor.

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

İLİŞKİ YORUMU İLE KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Masumiyet dizisinin genç oyuncuları arasında yer alan Deniz Işın bu kez kariyeriyle değil, ilişki durumu ile gündeme geldi. Önceki gün sosyal medya kullanıcıları tarafından “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi” şeklinde esprili paylaşımlar yapılınca başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt geldi. Genç oyuncu “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi şeklinde yorumlar görüyorum. Umarım ilişki durumunuz bir gün benim gibi olur evet” diyerek kafaları karıştırdı. Hayatında birinin olmadığı bilinen Işın, yaptığı bu paylaşım ile hayatın biri olduğu yönünde yorumlandı.

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi
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