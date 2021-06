Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın yeni projesi belli oldu! Bu kez dijital platformda boy gösterecek

Daha önce 'Her Yerde Sen', 'Atiye' gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren Deniz Işın, son olarak rol aldığı 'Masumiyet' dizisinde sergilediği performans ile ününe ün kattı. Geçtiğimiz haftalarda final yapan dizinin ardından yeni projeleri merak konusu olan oyunculardan bir bir haber gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizilerin aranan yüzü haline gelen Işın'ın, yeni projesi belli oldu. Dijital platformda yıllar sonra sevenlerinin karşısına tekrar çıkması beklenen 'Leyla ile Mecnun'un kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberinde geçen bilgiye göre, "Deniz Işın'ın Exxen için çekilecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olacağı konuşuluyor." denildi.

Ekranlardan önce sosyal medyada sık sık yayınladığı esprili videolar ile tanınan genç oyuncunun bu dizide iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor.

İLİŞKİ YORUMU İLE KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Masumiyet dizisinin genç oyuncuları arasında yer alan Deniz Işın bu kez kariyeriyle değil, ilişki durumu ile gündeme geldi. Önceki gün sosyal medya kullanıcıları tarafından “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi” şeklinde esprili paylaşımlar yapılınca başarılı oyuncudan beklenmedik bir yanıt geldi. Genç oyuncu “İlişki durumum aynı Deniz Işın gibi şeklinde yorumlar görüyorum. Umarım ilişki durumunuz bir gün benim gibi olur evet” diyerek kafaları karıştırdı. Hayatında birinin olmadığı bilinen Işın, yaptığı bu paylaşım ile hayatın biri olduğu yönünde yorumlandı.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.