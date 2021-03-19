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Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Siz hiç kendinizin cehennemi oldunuz mu?'

19.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Han doktora çöp topladığını ve karısının onu iğrenç bulduğunu söyler. Öte yandan Gülben iyice kafayı yer annesinin felç geçirdiğinde giydiği kıyafeti alır ve onun gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Diğer tarafta Naci dönmüştür ve Safiye önce ona kızar sonrasında ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şok içerisindedir.

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Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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