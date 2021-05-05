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Masumlar Apartmanı 32. son bölümde Esat ve Gülben sevgili oldu! Safiye, Naci gerçeğini anladı

05.05.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 32. son bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben ile Esat aşkında yeni bir dönem başladı. Esat, yemeğe çıkardığı Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" dedi ve ilk defa öptü. Finalde ise Han, doktora götürmek için Naci'yi kazan dairesinden çıkardı. Ancak babasının gelmesiyle ortalık karıştı. Safiye de aşağıya inince, Naci klarnetiyle meşhur şarkısını çaldı. Safiye, Naci'nin kazan dairesinde olduğunu anladı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı 4 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 32. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

ESAT VE GÜLBEN SEVGİLİ OLDU!

Masumlar Apartmanı son bölümde Esat, Gülben'i yemeğe çıkardı. İnci'nin zorlamasıyla Han da yardım etti ve Safiye'ye hep birlikte yemeğe gittiklerini söyleyerek Gülben'i evden çıkardı. Esat ise yemekte Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" dedi.

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Büyük mutluluk yaşayan Gülben ise sevinç gözyaşları döktü. Esat, evin önünde Gülben'i ilk defa yanağından öptü.
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SAFİYE, NACİ GERÇEĞİNİ ANLADI

Han'ın zorla kazan dairesinde tuttuğu Naci ise kızı için tedavi olmayı kabul etti. Han, Naci'yi doktora götürmek için postacı kılığıyla apartmandan çıkarmak istedi. Ancak o sırada aşağıya inen babası Hikmet, Naci'yi gördü.

Hikmet tekrar eve çıkınca ise Naci'yi gördüğünü Safiye'ye söyledi. Safiye'nin de apartman girişine inmesiyle Han, Naci'yi apar topar tekrar kazan dairesine soktu. Ancak Han kapıyı kilitlemeye fırsat bulamadı.

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Naci ise Safiye'nin sesini duyunca klarnetiyle en sevdikleri şarkıyı çalmaya başladı. Müziği duyan Safiye büyük şok yaşadı ve Naci'nin kazan dairesinde olduğunu anladı.
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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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