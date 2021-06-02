Masumlar Apartmanı 36. son bölüm final sahnesi! İnci Han'ı terk etti! Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 1 Haziran Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 36. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

GÜLBEN'E ESAT'IN ANNESİNDEN BÜYÜK ŞOK!

Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa da asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verdi. Esat'ın annesi Gülben'i çok sevdiğini söyledi. Gülben ise büyük mutluluk yaşadı.

Ancak daha sonra Gülben'le buluşan Esat'ın annesi Şennur ona temizlik hastalığı olduğunu ve bunun çok zor bir durum olduğunu söyledi. Şennur'un "Bu adam işten gelecek evin içine alacak mısın onu soymadan? Evde huzurunuz olmayacak. Gün gelecek aynı odada bile uyuyamayacaksınız. Bu hastalığı araştırdım. Tek yolu var tedavi olmak. Ne biz seni oyalayalım ne de sen bizi oyala" dedi.

Gülben ise, Şennur'un Esat'la evlenmek için uygun olmadığını söylemesiyle büyük bir yıkım yaşadı.