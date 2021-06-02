Masumlar Apartmanı 36. son bölüm final sahnesi! İnci Han'ı terk etti! Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 1 Haziran Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 36. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa da asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verdi. Esat'ın annesi Gülben'i çok sevdiğini söyledi. Gülben ise büyük mutluluk yaşadı.
Ancak daha sonra Gülben'le buluşan Esat'ın annesi Şennur ona temizlik hastalığı olduğunu ve bunun çok zor bir durum olduğunu söyledi. Şennur'un "Bu adam işten gelecek evin içine alacak mısın onu soymadan? Evde huzurunuz olmayacak. Gün gelecek aynı odada bile uyuyamayacaksınız. Bu hastalığı araştırdım. Tek yolu var tedavi olmak. Ne biz seni oyalayalım ne de sen bizi oyala" dedi.
Gülben ise, Şennur'un Esat'la evlenmek için uygun olmadığını söylemesiyle büyük bir yıkım yaşadı.
Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Naci'den kendisine gerçekleri açıklamasını istedi.
Naci ise Han'ın kendisine yaptıklarıyla ilgili tek bir cümle bile söylemedi. Han'ı çöplükte bulan İnci, Safiye'nin karanlıkla ilgili sözlerini sordu.
Naci'nin her şeyi anlattığını düşünen Han ise Naci'yi neden apartmanın kazan dairesine kapatmak zorunda kaldığını açıkladı. İnci ise duyduğu gerçeklerle büyük bir şok yaşadı.
Han'ın karanlık yüzünü gören İnci ise nikah yüzünü attı. Han'ın gitmemesi için yalvardığı İnci ona tokatlar atarak eşini terk etti.
Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran Salı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle sezon finali yapacak. İddialara göre Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri kadroya veda edecek. Sezon finalinde ise İnci'in öleceği iddia edildi.
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