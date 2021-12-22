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Masumlar Apartmanı 52. son bölüme Gülben ve Esat'ın evlilik hayatı damga vurdu!

22.12.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 52. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'nda evlenen Gülben ve Esat yeni hayatlarına alışmaya çalıştı. Kardeşinin evden gitmesine alışamayan Safiye ise Naci'den yardım istedi. Safiye ile evlenmek isteyen Naci ona yeni kalacakları evi gösterdi. Ancak Safiye evliliğe hazır olmadığını söyledi. Final sahnesinde ise Naci kaldığı otelden ayrılırken, Safiye büyük üzüntü yaşadı. Diğer yandan ise Han, Ceylan'ın gitme kararıyla yıkıldı.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 21 Aralık Salı akşamı 52. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı son bölüme Safiye'nin evlenmeyi istemediği Naci kaldığı oteli terk ederek gitti.

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GÜLBEN VE ESAT'IN EVLİLİĞE ALIŞMA SÜRECİ

Gülben ve Esat ise evliliğe alışma sürecinde zorluklar yaşadı.

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Eski alışkanlıklarından vazgeçemeyen Gülben'in yüzü ise bir türlü gülemedi.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır.

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Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar.

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Gülben’in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci’den destek ister.

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Naci ise Safiye’ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır.

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Gülben, ne yeni evine ne Esat’a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir.

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Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat’sa bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
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