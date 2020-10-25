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Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İnci'den Safiye'yi krize sokan hareket!

25.10.2020 22:25 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ortalık fena karışıyor. Evlerinde babasıyla İnci'yi sarmaş dolaş otururken gören Safiye çılgına dönüyor. Alzheimer olan Hikmet ise İnci'yi ölen karısı Perihan, kızlarını ise hizmetçi sanıyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde ailenin babası Hikmet'in rahatsızlığı yeniden belirti gösteriyor. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşıyor.

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Safiye "Ben öldüreceğim bu kızı" diye bağırırken, İnci'nin kendine dokunmasıyla temizlik krizine giriyor.

Diğer yandan ise İnci'nin babasının ortadan kaybolması bütün şüpheleri Han'ın üzerine çekiyor .Gece Han'ın peşine düşen İnci gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İnci'nin "Demek gizlediğin şey buymuş" sözleri üzerine Han ise "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

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Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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