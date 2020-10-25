Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İnci'den Safiye'yi krize sokan hareket!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde ailenin babası Hikmet'in rahatsızlığı yeniden belirti gösteriyor. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşıyor.

Safiye "Ben öldüreceğim bu kızı" diye bağırırken, İnci'nin kendine dokunmasıyla temizlik krizine giriyor.

Diğer yandan ise İnci'nin babasının ortadan kaybolması bütün şüpheleri Han'ın üzerine çekiyor .Gece Han'ın peşine düşen İnci gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İnci'nin "Demek gizlediğin şey buymuş" sözleri üzerine Han ise "Evet babanı öldürüp bir çuvalın içine koydum. Şimdi de boğazın dibinde" diyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.