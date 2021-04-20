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Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?

20.04.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Selim Can Yalçın gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümde dahil olan Anıl karakterine Selim Can Yalçın hayat veriyor. Peki, Selim Can Yalçın kimdir? İşte, Masumlar Apartmanı Anıl hakkında merak edilenler...

Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni karakteri Anıl'ın kim olduğu araştırılıyor. Dizide psikyatr sahnesinde görülen Anıl'ın hastalığı ne? Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Anıl'ı canlandıran Selim Can Yalçın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

MASUMLAR APARTMANI ANIL SELİM CAN YALÇIN KİMDİR?

Selim Can Yalçın, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2004 yılında tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Selim Can Yalçın 60'ın üzerinde tiyatro oyununda yer almıştır. Yalçın, 2002 yılından bu yana İBB Şehir Tiyatroları ve çeşitli tiyatrolarda oyuncu, yönetmen, besteci, eğitmen olarak çalışmaktadır. 2013 yılında "İşgal Laboratuvarı" adlı bağımsız, ticari olmayan bir yaratıcı oyunculuk ve hareket laboratuvarı kurmuştur. Selim Can Yalçın ayrıca; 2009 Leonce and Lena, Yılın oyun müziği: "Afife Jale Tiyatro Ödülleri" ve 2014 Yuvaya Dönmek, Yılın oyun müziği: "Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri"ne layık görülmüştür.

MASUMLAR APARTMANI ANIL'IN HASTALIĞI NE?

Psikiyatrist Yağmur’un odadan çıkmasını fırsat bilen Han, Yağmur'un kendisi için ne yazdığını öğrenmek için masanın üzerinde duran not defterine bakıyor. Ancak, alt sayfada Anıl Saran ile ilgili yazdığı belirtileri kendisinin olduğunu düşünüyor. Psikiyatrist Yağmur'un not defterinde, Anıl'la ilgili aldığı notlarda "Sınırda Kişilik Bozukluğu" yazdığı görüldü.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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