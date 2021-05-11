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Masumlar Apartmanı dizisi vedaya hazırlanıyor!

11.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisi sezonun en etkili işlerinden biri olarak ekranlarda fırtına gibi esti. TRT1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan diziden izleyicileri üzen haber geldi. Masumlar Apartmanı dizisi yakında sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Masumlar Apartmanı dizisi vedaya hazırlanıyor!

Masumlar Apartmanı dizisi, sezonun en etkili yapımlarından biri olarak ilk sezonunu tamamlamak üzere. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı diziden izleyicileri üzen haber geldi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Masumlar Apartmanı dizisi şimdiye kadar 32 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin bu akşam ise 33. yeni bölümünü izleyeceksiniz. Birçok dizi hayranı sezon finalini merak ediyor.

Zorunlu ara öncesinde kaç bölüm kaldığını da hayranlar merak ediyor. Geriye 5 bölüm kaldığını ve Masumlar Apartmanı’nın haziran ayında 37. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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