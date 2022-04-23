Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Masumlar Apartmanı neden ve ne zaman final yapacak?

2020 yılından bu yana ekranlarda olan ve yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türünde olan Masumlar Apartmanı'ndan üzen haber geldi. Peki Masumlar Apartmanı final mi yapacak?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yüksek reyting oranlarıyla bilinen Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final sebebi ve tarihi ise merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Edinilen bilgiye göre dizi, 71. bölümde final yaparak yayın hayatına veda edecek.

DÜŞÜK REYTİNGLER SEBEBİYLE VEDA EDİYOR

İlk sezonun ardından yayınlanan ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizinin, düşük reytingler sebebiyle 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.



