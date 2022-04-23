Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Sevilen diziden kötü haber! Masumlar Apartmanı neden ve ne zaman final yapacak?

2020 yılından bu yana ekranlarda olan ve yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türünde olan Masumlar Apartmanı'ndan üzen haber geldi. Peki Masumlar Apartmanı final mi yapacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve yüksek reyting oranlarıyla bilinen Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın final sebebi ve tarihi ise merak edildi.
Edinilen bilgiye göre dizi, 71. bölümde final yaparak yayın hayatına veda edecek.
İlk sezonun ardından yayınlanan ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizinin, düşük reytingler sebebiyle 24 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi.
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