Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonun ilk bölümü ile dün akşam seyirci ile buluştu. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri diziye geçtiğimiz sezon sonunda veda etti. Peki Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?

Masumlar Apartmanı'nın ilk sezon finali bölümünde çocuğunu Han'dan uzak büyütmeye karar veren İnci, hiç beklenmedik bir anda trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası ise sevdiği adam olan Han'ın kollarında can vermişti. Trajik sahne sonrası Han, akıl hastanesine kaldırılmıştı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Farah Zeynep Abdullah, sezon finali sonrası Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada: " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" cümlelerini kullanmıştı.



