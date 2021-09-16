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Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

16.09.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının yüksek reytingleriyle bilinen dizisi Masumlar Apartmanı 2. sezonun ilk bölümü ile dün akşam seyircisi ile buluştu. İnci karakterinin ölmesi sonrası Melisa Şenolsun diziye dahil oldu. Yeni bölüm sonrası Masumlar Apartmanı İnci'nin nasıl öldüğü merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı dizisi 2. sezonun ilk bölümü ile dün akşam seyirci ile buluştu. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri diziye geçtiğimiz sezon sonunda veda etti. Peki Masumlar Apartmanı İnci nasıl öldü?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?

Masumlar Apartmanı'nın ilk sezon finali bölümünde çocuğunu Han'dan uzak büyütmeye karar veren İnci, hiç beklenmedik bir anda trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası ise sevdiği adam olan Han'ın kollarında can vermişti. Trajik sahne sonrası Han, akıl hastanesine kaldırılmıştı.

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Farah Zeynep Abdullah, sezon finali sonrası Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada: " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" cümlelerini kullanmıştı.


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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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