Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hikayesi gerçek mi?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir? sorusu TRT 1 izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola da 8 yıl sonra ekranlara döneceği dizide Safiye karakterini canlandıracak. Dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte yeni dizi hakkında bilgiler.

Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla seyirci karşısına çıkacak. Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.

HAN, İNCİ'NİN PEŞİNDEN GİDEBİLECEK Mİ?

İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor.

İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci’nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?