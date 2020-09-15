Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hikayesi gerçek mi?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir? sorusu TRT 1 izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Ezgi Mola da 8 yıl sonra ekranlara döneceği dizide Safiye karakterini canlandıracak. Dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı. Peki Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? İşte yeni dizi hakkında bilgiler.
Masumlar Apartmanı; yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla seyirci karşısına çıkacak. Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.
İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor.
İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci’nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
OGM Pictures’in yapımcılığını üsstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar yer alıyor.
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.
Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.
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