MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı merak edildi!

Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı merak edildi!

24.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı merak edildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Gülinler şarkısı merak edildi. İşte Büyük Ev Ablukada grubuyla tanınan Gülinler'in 'Hayatım Yıkılmış Sarayım' şarkısının sözleri...

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde çalan şarkı merak edildi.

SÖZLERİ BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'A AİT

Şarkının sözlerini oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan 16 yaşındayken yazmış. Söz konusu sözleri Küçükçağlayan'ın grup arkadaşı Gülinler, besteleyerek seslendirdi.

İŞTE HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM ŞARKI SÖZLERİ

Doğduğum şehirden uzakta uyandım
Sabah soğuk aynalarım boş
Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah
Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda
Anahtarı almadan çıksam dışarı
Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Ayağımın altında cam kırıkları
Neden gittin sen?
Yaraların kadar gözlerin olsaydı
Kanın kadar çabuk akardı yaşın
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Üvey kızına tacizi belgesel oldu! Şok detayÜvey kızına tacizi belgesel oldu! Şok detay
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

HDP'li vekil, örgütteki kod adını ismine ekletmiş

HDP'li vekil, örgütteki kod adını ismine ekletmiş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

İlk İngilizce şarkısı için cesur pozlar

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Diğer Haberler

Survivor Öykü Çelik'in estetiksiz hali şaşkına çevirdi

Bu halini unutun! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi

Ölümden dönen Burak Akkul'dan duygusal açıklama: 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Şok açıklama! 'Ölen annemle bağlantı kurdum'

Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları belgeselle tekrar gündeme geldi

Üvey kızına tacizi belgesel oldu! Şok detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Gözde Okur evlendi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu dünyaevine girdi!

Ünlü aktör Gerard Depardieu'ye tecavüz suçlaması

Dünyaca ünlü oyuncuya tecavüz suçlaması!

Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 23 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.