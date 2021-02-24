Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı merak edildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde çalan şarkı merak edildi.
Şarkının sözlerini oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan 16 yaşındayken yazmış. Söz konusu sözleri Küçükçağlayan'ın grup arkadaşı Gülinler, besteleyerek seslendirdi.
Doğduğum şehirden uzakta uyandım
Sabah soğuk aynalarım boş
Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah
Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda
Anahtarı almadan çıksam dışarı
Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Ayağımın altında cam kırıkları
Neden gittin sen?
Yaraların kadar gözlerin olsaydı
Kanın kadar çabuk akardı yaşın
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?
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