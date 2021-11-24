Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'i canlandıran ünlü oyuncu Metin Coşkun'un acı günü

Oyuncu Metin Coşkun’un ağabeyi hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun, bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Uzun yıllardır Didim’de ikamet eden ve bir çocuk babası emekli hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun tedavilere cevap veremeyince hastanede hayatını kaybetti.



DİDİM'DE DEFNEDİLDİ

Oyuncu Metin Coşkun’un da ağabeyi olan Alptekin Coşkun’un cenazesi askeri törenle Didim Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Coşkun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Alptekin Coşkun askeri merasimle cenaze aracına konuldu. Didim Denizköy Mezarlığı’nda defin işlemi yapılırken, kardeşi Metin Coşkun ve eşi taziyeleri kabul etti.

Defin işlemi sonrasında Didim Garnizon Komutanlığı personeli tarafından Coşkun’un acılı eşi Evin Coşkun’a Türk bayrağı verildi. (İHA)

