MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'i canlandıran ünlü oyuncu Metin Coşkun'un acı günü

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'i canlandıran ünlü oyuncu Metin Coşkun'un acı günü

24.11.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Hikmet' karakterini canlandıran Metin Coşkun'un ağabeyi, emekli hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun (75) hayatını kaybetti.

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'i canlandıran ünlü oyuncu Metin Coşkun'un acı günü

Oyuncu Metin Coşkun’un ağabeyi hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun, bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Uzun yıllardır Didim’de ikamet eden ve bir çocuk babası emekli hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun tedavilere cevap veremeyince hastanede hayatını kaybetti.
h3

DİDİM'DE DEFNEDİLDİ

Oyuncu Metin Coşkun’un da ağabeyi olan Alptekin Coşkun’un cenazesi askeri törenle Didim Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Coşkun’un ailesi ve sevenleri katıldı.

h31

Cenaze namazının ardından Alptekin Coşkun askeri merasimle cenaze aracına konuldu. Didim Denizköy Mezarlığı’nda defin işlemi yapılırken, kardeşi Metin Coşkun ve eşi taziyeleri kabul etti.

h2

Defin işlemi sonrasında Didim Garnizon Komutanlığı personeli tarafından Coşkun’un acılı eşi Evin Coşkun’a Türk bayrağı verildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
“Markete gidip bağırıyor musunuz?”“Markete gidip bağırıyor musunuz?”
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

İç gösteren elbisesiyle gecelerde

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.