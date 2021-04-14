Masumlar Apartmanı'nda Naci ne zaman dönecek? Tansel Öngel ne zaman gelecek?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı Salı akşamları izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizide Safiye ve Naci'nin aşkı yoğun bir ilgi görüyor. İzleyenler, Masumlar Apartmanı'nda Naci ne zaman dönecek? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tansel Öngel ne zaman gelecek? İşte, detaylar...
MASUMLAR APARTMANI NACİ NE ZAMAN DÖNECEK?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reyting rekorları kıra MasumlarApartmanı dizisinde Naci karakterin canlandıran TanselÖngel ile yeniden el sıkışıldı. Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Naci'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.
Han'ın bodrumda sakladığı kişinin Naci olup olmayacağı konusuna ise henüz karar verilmedi. Naci'nin hastalığı da göz önüne alınarak Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerine yön verilecek.
MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde başlayan Öngel hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolüne hayat veren Tansel Öngel, Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Öngel şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.
MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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