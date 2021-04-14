Masumlar Apartmanı'nda Naci ne zaman dönecek? Tansel Öngel ne zaman gelecek?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı Salı akşamları izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizide Safiye ve Naci'nin aşkı yoğun bir ilgi görüyor. İzleyenler, Masumlar Apartmanı'nda Naci ne zaman dönecek? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tansel Öngel ne zaman gelecek? İşte, detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ NE ZAMAN DÖNECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Reyting rekorları kıra MasumlarApartmanı dizisinde Naci karakterin canlandıran TanselÖngel ile yeniden el sıkışıldı. Senaryo gereği Ankara'ya gitmiş gibi gösterilen Naci'in hangi bölümde dizide görüneceği ise henüz netleşmedi.

Han'ın bodrumda sakladığı kişinin Naci olup olmayacağı konusuna ise henüz karar verilmedi. Naci'nin hastalığı da göz önüne alınarak Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerine yön verilecek.

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığının ne olduğu ile ilgili dizide henüz bir ayrıntıya yer verilmedi. Vücudunda meydana gelen kasılmalar ve yaşadığı uyuşukluk hissi izleyenler tarafından felç olarak değerlendirilmektedir. Naci'nin hastalığının ne olduğunun ise dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa çıkacağı tahmin ediliyor.