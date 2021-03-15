Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve İnci, Naci'nin peşine düşüyor! Masumlar Apartmanı 26. yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 16 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar.

Gözü ne Han’ı ne de Memduh’la Ege’yi görür. İnci’nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur.

Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir.

Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat’la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar.

Han, Naci’yi göndermek konusunda kararlıdır.

Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.