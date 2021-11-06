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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

06.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartman'ında hayat verdiği Gülben karakteriyle büyük beğeni toplayan Merve Dizdar, Sinan Engin'in doğum günü kutlamasından dönerken, TV100 muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

Merve Dizdar, dizinin kasvetli havasından çok yorulduğunu söyleyerek Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında şu ifadeleri kullandı:

İşimiz zor zaten. Hangi iş kolay ki? Ben hep öyle düşünüyorum. İşler zor olduğu için biz de tabii ki yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama Farah, o yüzden mi çıktı bilmiyorum. Zaten senesi dolmuştu muhtemelen.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri, dizinin sezon finalinde geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle vefat ederek, izleyiciyi yasa boğmuştu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

Farah Zeynep Abdullah, dizide işlenen hikayenin atmosferinin, kendisini çok yorduğunu dile getirmişti.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!

Farah Zeynep Abdullah'tan sonra diziye giren Melisa Şenolsun'a, dizinin Instagram hesabından tepki yağmış, kimsenin Farah'ın yerini tutmayacağına dair binlerce yorum yapılmıştı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan Farah Zeynep Abdullah yorumu!


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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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