Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar ile barıştı mı? İlk açıklama geldi

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Gürhan Altundaşar ile Kadıköy'de bir mekanda objektiflere yansımıştı. Eski eşlerin samimi halleri, 'Barıştılar mı?' sorularını beraberinde getirmişti.

Arkadaş grubuyla Kadıköy'de bir araya gelen ikiliden Gürhan Altundaşar'ın, elini Merve Dizdar'ın sandalyesine koyması dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü oyuncu, Haziran 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.

Gazete Magazin'in haberine göre; eski eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam eden Merve Dizdar, "Biz hep yakınız, birbirimizi seviyoruz. Arkadaşız zaten" ifadelerini kullandı.

"SADECE BİTTİ"

35 yaşındaki oyuncu, boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler.. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

