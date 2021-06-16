Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yollarını ayırdı! 'Birbirimizi aldatmadık'

Son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmasıyla hayranlarını sevindiren Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, bu kez hayranlarını üzdü. Bugün sosyal medyada öne sürülen bazı bilgilerde Dizdar'ın 3 yıl önce aşık olarak hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile sessiz sedası boşandığı iddia edildi. İddiaların ardından gözler oyuncudan gelecek yanıta çevrildi.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü çift hakkında öne sürüler iddiaların ardından beklenen açıklama oyuncu Merve Dizdar'dan geldi. İddiaların ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

OYUNCU ÇİFTİN EVLİLİĞİNE NAZAR DEĞİDİ

TRT ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Masumlar Apartmanı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Fenomen dizide Gülben karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren Merve Dizdar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Dizide masum ve psikolojik sorunları olan bir kadını canlandıran Dizdar, sergilediği performans ile izleyici tarafından yakın merceğe alındı. Sık sık güzel haberler ile adından söz ettiren oyuncu son olarak,