MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yollarını ayırdı! 'Birbirimizi aldatmadık'

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yollarını ayırdı! 'Birbirimizi aldatmadık'

16.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı adlı dizide sergilediği oyunculuk performansı ile adından söz ettiren dizinin Gülben'i Merve Dizdar, hakkında şok iddia öne sürüldü. Son zamanların en konuşulan isimleri arasında yer alan Dizdar'ın evliliğine nazar değdi. Yaklaşık 3 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yollarını ayırdı! 'Birbirimizi aldatmadık'

Son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmasıyla hayranlarını sevindiren Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, bu kez hayranlarını üzdü. Bugün sosyal medyada öne sürülen bazı bilgilerde Dizdar'ın 3 yıl önce aşık olarak hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile sessiz sedası boşandığı iddia edildi. İddiaların ardından gözler oyuncudan gelecek yanıta çevrildi.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü çift hakkında öne sürüler iddiaların ardından beklenen açıklama oyuncu Merve Dizdar'dan geldi. İddiaların ardından ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşandı! 'Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık'.

OYUNCU ÇİFTİN EVLİLİĞİNE NAZAR DEĞİDİ

TRT ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Masumlar Apartmanı geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Fenomen dizide Gülben karakterine hayat vermesiyle adından söz ettiren Merve Dizdar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Dizide masum ve psikolojik sorunları olan bir kadını canlandıran Dizdar, sergilediği performans ile izleyici tarafından yakın merceğe alındı. Sık sık güzel haberler ile adından söz ettiren oyuncu son olarak,

Kırmızı Oda dizisinin fragmanında görünmesiyle hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak bugün ünlü oyuncunun hakkında sosyal medyada öne sürülen iddialar pekte iç açıcı değil. İddiaya göre Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini sessiz sedasız bir şekilde bitirdiği söylendi. Dahası oyuncunun dizideki aşkı Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel'e gönlünü kaptırdığı da iddia edilmişti.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i hakkında şok iddia! Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar ile boşandı mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
9 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı!9 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı!
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.