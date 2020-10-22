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Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu bir zamanlar Aslı Enver ile evliydi

22.10.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Han karakteriyle adından söz ettiren Birkan Sokullu'nun eski eşinin Aslı Enver olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında dünya evine giren ünlü çiftin evliliği 3 yıl sürmüştü.

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle adından sıkça söz ettiriyor. Sokullu'nun eski eşi ise ünlü oyuncu çıktı. Birkan Sokullu, 2012 yılında meslektaşı Aslı Enver ile evlenmişti.

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Sokullu ve Enver'in evliliği yalnızca 3 yıl sürmüştü. Çiftin o dönemki avukatları boşanma sonrası, "Hayatlarının bundan sonraki bölümüne arkadaş kalarak devam etmek isteyen tarafların, saygı çerçevesinde başlayan birliktelikleri aynı şekilde sona ermiştir" açıklamasını yapmıştı.

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BERRAK TÜZÜNATAÇ'LA DA AŞK YAŞAMIŞTI

Birkan Sokullu, Aslı Enver'den boşandıktan sonra bir diğer oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki de yaklaşık 3 yıl sürdü. Birkan Sokullu, bir süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.

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BİRKAN SOKULLU BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

35 yaşındaki Birkan Sokullu, oyunculuk kariyerine 'Melekler Korusun' adlı diziyle başladı. Bugüne kadar; 'Küçük Kadınlar', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Hayat Şarkısı' ve 'Yaşamayanlar' gibi dizilerde rol alan Sokullu, bir süredir Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı Han karakteri ile adından söz ettiriyor.

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