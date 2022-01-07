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  4. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'den taksimetre isyanı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'den taksimetre isyanı!

07.01.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, Instagram hesabından sitem etti.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'den taksimetre isyanı!

Kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde evin en küçük üyesi Neriman'a hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, bindiği taksinin polis çevirmesine takılmasına isyan etti.

''NEDEN DAHA FAZLA PARA ÖDÜYORUM?''

Katmer, sitem dolu paylaşımında, ''Uzun zaman sonra dışarıya çıkıyorum. Taksi buldum diye seviniyorum. Polis, şoförü çeviriyor ama taksimetre bana yazıyor. Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum? Neden?'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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