Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'den taksimetre isyanı!

Kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde evin en küçük üyesi Neriman'a hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, bindiği taksinin polis çevirmesine takılmasına isyan etti.

''NEDEN DAHA FAZLA PARA ÖDÜYORUM?''

Katmer, sitem dolu paylaşımında, ''Uzun zaman sonra dışarıya çıkıyorum. Taksi buldum diye seviniyorum. Polis, şoförü çeviriyor ama taksimetre bana yazıyor. Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum? Neden?'' ifadelerini kullandı.

