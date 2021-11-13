Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan'dan Farah Zeynep Abdullah itirafı!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu Esra Ruşan, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok şeyi Pena YouTube kanalında paylaştı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İTİRAFI

Esra Ruşan, sezon finalinde diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah hakkında konuştu. Ruşan, ''Evet, Farah'ın gitmesi hepimizi çok üzdü. Ama beni ayrı üzdü... Çünkü bizim ayrı bir enerjimiz vardı. Hem sahne çekerken hem de sahne dışındaki anlarımızda da birbirimize çok yüksektik ve seviyorduk. Ama ben inanıyorum ki bir gün Farah ile başka bir projede yan yana geleceğiz. Gelmesek bile bundan sonra Farah hep benim hayatımda olacak. Bu arada İnci karakterini de ayrı seviyordum...

''ESRA GİBİ BİR ARKADAŞIM OLSUN İSTERDİM''

Dizide gerçek adını kullanan Esra Ruşan bunun tamamen bir tesadüf olduğunu belirtti. Ruşan, ''Esra gibi bir arkadaşım olsun isterdim ama oynadığım karakterle hiçbir alakam yok.'' sözleriyle dikkat çekti.

Dizide başka bir karakteri canlandırma imkanı olsaydı, Han'ı oynamak istediğini dile getiren oyuncu, ''O karakteri oynamak çok zevkli olurdu'' dedi.

CAM KIRILMA SAHNESİNDE DUBLÖR KULLANILDI

Merve Dizdar'ın kendisi ittiği cam kırılma sahnesi hakkında da konuşan Ruşan, ''Hayatta hep o tip sahnelerde oynamanın nasıl olduğunu merak ederdim. İlk kez böyle bir sahne çektim. O sahnede dublör kullandık. Camın, daha dar açıyla çekilen kısmı şeker camdı. Orada kafamı şeker cama vurdum. Ama genel planda camı kırıp atlayan kız dublördü ve gerçek camı kırdı. Çok yetenekliydi.'' ifadelerini kullandı.

''SIRIK' LAKABINI HAK EDİYORUM''

Esra Ruşan, dizide Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin, kendisine 'Sırık' demesinden rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna, ''Benim boyum 1.78... Bence bunu hak ediyorum. Biraz uzun bir insanım. Diziyi yazan senarist de benim çok yakın arkadaşım. Bu durumdan ne kadar muzdarip olduğumu bildiği için bana dizide 'Sırık' lakabını uygun gördü.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Dizide sık sık şoför koltuğunda görüntülenen Esra Ruşan, gerçek hayatta araba kullanmayı bilmediği itirafıyla da şaşırttı.



