Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına beğeni yağdı!

Masumlar Apartmanı'nda iki kardeşi canlandıran Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına sosyal medyada beğeni yağdı.

Dizide Safiye rolündeki Ezgi Mola, kardeşi Han'ı canlandıran Birkan Sokullu ise çekilen bir kareyi paylaştı.

Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneticem az kaldı" notunu yazdı.

DEMET AKALIN'DAN YORUM GELDİ!

Mola'nın paylaşımı bir saatte 200 binden fazla beğeni aldı. Demet Akalın da paylaşıma "O apartmanın önünden kırtulduğunuz gün kurban keseceğiz" notunu yazdı.

