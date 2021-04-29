MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına beğeni yağdı!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına beğeni yağdı!

29.04.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola, dizi setinde Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Rol arkadaşı Sokullu'ya seslenen Mola, "Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk" dedi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise fotoğrafa yaptığı yorumla dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına beğeni yağdı!

Masumlar Apartmanı'nda iki kardeşi canlandıran Ezgi Mola ile Birkan Sokullu'nun fotoğrafına sosyal medyada beğeni yağdı.

Dizide Safiye rolündeki Ezgi Mola, kardeşi Han'ı canlandıran Birkan Sokullu ise çekilen bir kareyi paylaştı.

Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneticem az kaldı" notunu yazdı.

ezgi1

DEMET AKALIN'DAN YORUM GELDİ!

Masumlar Apartmanı 31. son bölümde Esat, Gülben'e olan aşkını itiraf etti! Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttıMasumlar Apartmanı 31. son bölümde Esat, Gülben'e olan aşkını itiraf etti! Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı

Mola'nın paylaşımı bir saatte 200 binden fazla beğeni aldı. Demet Akalın da paylaşıma "O apartmanın önünden kırtulduğunuz gün kurban keseceğiz" notunu yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
"Mağdur olan benim" dedi ama... İşte istenen ceza"Mağdur olan benim" dedi ama... İşte istenen ceza
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Selahattin Demirtaş'ın cezası onandı!

Selahattin Demirtaş'ın cezası onandı!

İki ülke savaşın eşiğine geldi! Ölü ve yaralılar var

İki ülke savaşın eşiğine geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi! Kızını gölgede bıraktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nihat Hatipoğlu'na ilginç duş sorusu! 'Kelime-i Şehadet getir, abdestini al'

Nihat Hatipoğlu'na ilginç duş sorusu! 'Kelime-i Şehadet getir, abdestini al'

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Son günlerde herkes onu konuşuyor! Binnur Kaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu

Son günlerde herkes onu konuşuyor! Binnur Kaya'nın gençlik fotoğrafı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.