Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 15 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 15 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 16.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 15 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15 Aralık 2020 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 15 Aralık Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 15 Aralık 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

15 Aralık Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 15 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden;  Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, MasterChef Türkiye, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Akrep dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye ekrana geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yayınlandı.

15 ARALIK 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 15 Aralık 2020 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 15 Aralık Salı total reyting rakamları açıklandı.

15 Aralık Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

ATV’nin kadın programı Esra Erol’da en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradan girdi.

Fox TV’nin sevilen haber bülteni Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise total reyting sıralamasında dördüncü olarak yerini aldı.

Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj ise en çok izlenenler listesinde beşinci sırayı aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özeti yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hekimoğlu dizisi yerleşti.

TV yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
16 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...16 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...
Harrison Ford beşinci kez Indiana JonesHarrison Ford beşinci kez Indiana Jones
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 16 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu rekor fiyata satıldı

TV yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

16 Aralık 2020 Çarşamba günü TV yayın akışı...

Masumlar Apartmanı dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Yılbaşı ağacında saklanan kediyi görebiliyor musunuz?

Ağaçta saklanan kediyi görebiliyor musunuz?

Yılbaşına sayılı günler kala hediye seçme teleşına düşünler için alternatif hediye seçenekleri!

2020 yılında verilebilecek en iyi son dakika hediyeleri...

Eşiyle tartışan adam tam 450 kilometre yürüdü!

Tam 450 kilometre yürüdü! Nedeni ise şaşırttı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.