Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 19 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

19 Ocak Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 19 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Hekimoğlu, American Ultra, Baraj ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 19 Ocak 2021 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 19 Ocak Salı total reyting rakamları açıklandı.
19 Ocak Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;
AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özet bölümü, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hekimoğlu dizisi yerleşti.
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