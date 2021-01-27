Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 26 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 26 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 27.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 26 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

26 Ocak 2021 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 26 Ocak Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 26 Ocak 2021 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

26 Ocak Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 26 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Pasifik Savaşı 2 ve Masumlar Apartmanı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Pasifik Savaşı 2 filmi ekranlara geldi.
  • Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
  • TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler programı yayınladı.
  • TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluştu.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlandı.

26 OCAK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 26 Ocak 2021 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 26 Ocak Salı total reyting rakamları açıklandı.

26 Ocak Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen listesinde ikinci sıradaki yerini aldı.
  • ATV’nin kadın programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Baraj dizisi total listesinde dördüncü sırada yer aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı ise en çok izlenenler sırasında beşinciliği aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesinde altıncı oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özet bölümü, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise Müge Anlı İle Tatlı Sert dizisi yerleşti.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmediSosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi
Saklı bir cennet: Yerköprü ŞelalesiSaklı bir cennet: Yerköprü Şelalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunun altından kalkamayınca yönünü değiştirdi

Korkunun altından kalkamayınca yönünü değiştirdi

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Her şey Acemi Cadı ile başladı...

Her şey Acemi Cadı ile başladı...

Yüzen şehirler! Dünyanın en pahalı 10 yatı

Yüzen şehirler! Dünyanın en pahalı 10 yatı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

Son kararını verdi! O dönem resmen bitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

365 Gün filmini sevdiyseniz bu filmlere bayılacaksınız

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

Diğer Haberler

TV yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

27 Ocak 2021 Çarşamba: TV yayın akışı...

Deyimler nasıl ortaya çıktı? ‘Ayıkla pirinci taşını’ deyiminin gerçek hikayesi!

‘Ayıkla pirincin taşını’ deyiminin Osmanlı’ya dayanan hikayesi

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali ve karısı Gala arasındaki dillere destan aşk hikayesi!

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmedi! Nedeni şaşırttı

Özel kuvvetler paraşütçüsü 'şimdiye kadarki en tehlikeli iç çamaşırı çekimi' için 100 metreden atladı

Nefes kesen anlar! Sadece iç çamaşırıyla uçurumdan atladı

17.17 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

17.17 saat anlamı nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.