Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı yani bu akşam 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI
Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evdeki herkesin farklı biçimde hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi yine Safiye’yi mesul tutuyor.
İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.
Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.
Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.
Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.
Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.
Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.
Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.
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