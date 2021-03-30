Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı yani bu akşam 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evdeki herkesin farklı biçimde hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi yine Safiye’yi mesul tutuyor.

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.