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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

30.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in her hafta reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nın 28. yeni bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümde Gülben, Neriman ve babaları Hikmet'in garip tavırları Safiye'yi şoke edecek. İnci, Han'ın psikiyatristin odasında attığı garip kahkahaların etkisinden kurtulamıyor. Masumlar Apartmanı'nın bu bölümünde Han'ın ise geçmişiyle ilgili bir anısı daha gün yüzüne çıkacak. Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ise herkesi şoke edecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Masumlar Apartmanı 30 Mart Salı yani bu akşam 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisi her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde evdeki herkesin farklı biçimde hareket etmesi Safiye’yi bile çileden çıkarıyor. Sürekli Safiye’nin aklına giren annesi hem Gülben’den hem Neriman’dan hem de Baba’nın yaptıklarından her zaman olduğu gibi yine Safiye’yi mesul tutuyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Han'ın sırrı ortaya çıkıyor!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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