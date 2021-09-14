Masumlar Apartmanı yeni bölümü ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni sezonu bugün mü başlıyor?

Kadrosunda Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi, bomba gibi bir sezona hazırlanıyor. Sezon finalinde İnci'nin trafik kazasında ölmesiyle tüm dengesi altüst olan Han, akli dengesini yitirmişti. Dizinin yeni sezon fragmanında, Han'ın hala tam anlamıyla iyileşmediği ve ailesinin yanına ısrarla dönmediği görülüyor. Han'ın evde olmaması ise Derenoğlu ailesindeki hastalıkların artmasına neden oluyor. İkinci sezonuyla ekranlara gelecek olan dizinin, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı ise merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı dizisi, 14 Eylül Salı akşamı 20.00'da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Derenoğlu ailesi, geçmişten gelen travmalarla yüklü bir ailedir. Aile üyeleri Gülben ve Safiye, obsesif davranışları olan iki kardeştir. Gülben ve Safiye'nin erkek kardeşleri Han ise hayattaki tek amacını ailesini korumak olarak görmektedir. Ancak Han'ın, korumacı dedesiyle yaşayan ve kendisi gibi çocukluk travmaları olan İnci ile tanışması hayatını değiştirecektir. Derenoğlu ailesi, iyileşme umuduyla çıktıkları bu yolculukta, zaman zaman kontrolü kaybederek çaresiz bir bekleyişe hapsolurlar.



