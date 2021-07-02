Matematik dehaları iş başına! Kafanızdan dumanlar çıkartacak bir bulmacaya hazır mısınız?

İlkokul sıralarındaki güzel günlere bir süreliğine dönmeye ne dersiniz? Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar. Bu problem sayesinde hem beyin kaslarınızı harekete geçirecek hem de eğlenceli anlar yaşayacaksınız.

Bir parça kağıt ve bir kalem alarak problemi çözmeye odaklanın. Görselde gördüğünüz rakamlar ve sonuçlar belirli bir mantık üzerinden oluşturulmuştur. Sizlerden soru işareti olan yere hangi rakamın geleceğini bulmanızı istiyoruz. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAP AŞAĞIDA

Bulmacada yer alan rakamlar belirli bir sistem üzerine yerleştirilmiştir. İlk adımda bu sistemi bulmanız gerekiyor. Bu sistemi bulmak sizin için zorsa küçük bir ipucu veriyoruz; rakamların çarpımına ve toplamına odaklanın. Çünkü her adımda çarpma ve toplama yapacaksınız.



