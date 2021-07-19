Matematik dehaları iş başına! Kendinizi dört işlemin büyüsüne kaptırmaya hazır mısınız?

İlkokul sıralarındaki güzel günlerine bir süreliğine gitmeye ne dersiniz? Birçoğunuzun korkulu rüyası olan matematik derslerinden bir bulmacayı çözmenizi rica ediyoruz. Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu durum büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Bir parça kağıt alın ve bu problemi çözmeye odaklanın. Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır. Görselde gördüğünüz emojiler belirli rakamları ifade ediyor. Sizin tek yapmanız gereken bu rakamları bularak sondaki problemin cevabına erişmektir. İnanın gördüğü kadar zor olmayacak.

CEVAP AŞAĞIDA

Bu problemi ilkokulun temel taşını oluşturan dört işlemin başı toplama ve çarpma ile tamamlamanız gerekiyor. Çarpma işleminde sıfırın yutan eleman olduğunu unutmayın!



