Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Matrix 4’ten ilk bilgiler geldi! Keanu Reeves’in alacağı ücret tartışma yarattı

Matrix 4’ten ilk bilgiler geldi! Keanu Reeves’in alacağı ücret tartışma yarattı

25.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlett Johansson’un Disney’e açtığı davanın sonrasında gözler oyuncuların filmlerden aldığı kazançalara çevrildi. Matrix serisinin yıldız oyuncusu Keanu Reeves’in son filmi için talep ettiği ücret kafaları karıştırdı. Yıldız oyuncu Matrix 4 (The Matrix: Resurrections) için serinin ilk filmine yakın bir ücrete anlaştı. Kanadalı oyuncunun gişe gelirleriyle aradaki farkı kapatacağı konuşuluyor.

Matrix 4’ten ilk bilgiler geldi! Keanu Reeves’in alacağı ücret tartışma yarattı

Scarlett Johansson’un Black Window (Kara Dul) filminin dijital platformlarda yayınlanmasından sonra gelirinin zarara uğratıldığı iddiasıyla Disney’e dava atması Hollywood dünyasını karıştırmıştı. Bu davanın ardından ise meslektaşının izinden giden Emma Stone ve Knives Out için rekor bir ücret isteyen Daniel Craig’in talepleri uzun bir süre konuşulmuştu. Son olarak Neo karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Keanu Reeves’in ücreti gündem yarattı. Ünlü oyuncunun Matrix 4 (The Matrix: Resurrections) için 1999 yılında serinin ilk filminde aldığı ücrete anlaşma imzalaması herkesi şaşırttı.

GİŞE GELİRLERİYLE FARKI KAPATACAK

İlk filmde 10 milyon dolara imza atan Reeves'in dördüncü film için de 12 ila 14 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşuluyor. Ancak Kanadalı oyuncunun kazancı serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bununla kalmayacak. İlk üç filminin gişe gelirlerinden de pay alan ve toplamda 200 milyon dolardan kazanan Keanu Reeves'in yeni anlaşması diğer filmlerde olduğu gibi muhtemelen vizyon sonrası gelirleri de kapsıyor. Gişeden elde edilecek hasılatın önemli bir kısmının Reeves'e verilmesi oyuncunun hayli yüklü bir meblağ kazanmasını sağlayabilir.

Bir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner olduBir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner oldu

MATRIX 4 HAKKINDA

Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski projede yer almıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen, Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.

‘Spider-Man: No Way Home’ filminin fragmanı internete sızdırıldı! Yapım şirketi karşı hamle yaptı‘Spider-Man: No Way Home’ filminin fragmanı internete sızdırıldı! Yapım şirketi karşı hamle yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendiİhanetin perde arkası! Erkek arkadaşının ihanetini akla gelmeyecek bir şekilde öğrendi
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Neşet Ertaş'ın filmi ne zaman çıkıyor?Neşet Ertaş'ın filmi ne zaman çıkıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sherlock Holmes gibi! Bakın sevgilisinin ihanetini nasıl anladı

Sherlock Holmes gibi! Bakın sevgilisinin ihanetini nasıl anladı

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

‘En seksi’ saç rengini istedi! Servet harcadı

‘En seksi’ saç rengini istedi! Servet harcadı

Efsane filmde yapılan mantık hatası!

Efsane filmde yapılan mantık hatası!

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Cevabı merak ediliyor! Tuvalet kapılarında boşluklar neden var?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Daha az kadın yapmıyor”

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.