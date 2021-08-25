Matrix 4’ten ilk bilgiler geldi! Keanu Reeves’in alacağı ücret tartışma yarattı

Scarlett Johansson’un Black Window (Kara Dul) filminin dijital platformlarda yayınlanmasından sonra gelirinin zarara uğratıldığı iddiasıyla Disney’e dava atması Hollywood dünyasını karıştırmıştı. Bu davanın ardından ise meslektaşının izinden giden Emma Stone ve Knives Out için rekor bir ücret isteyen Daniel Craig’in talepleri uzun bir süre konuşulmuştu. Son olarak Neo karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Keanu Reeves’in ücreti gündem yarattı. Ünlü oyuncunun Matrix 4 (The Matrix: Resurrections) için 1999 yılında serinin ilk filminde aldığı ücrete anlaşma imzalaması herkesi şaşırttı.

GİŞE GELİRLERİYLE FARKI KAPATACAK

İlk filmde 10 milyon dolara imza atan Reeves'in dördüncü film için de 12 ila 14 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşuluyor. Ancak Kanadalı oyuncunun kazancı serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bununla kalmayacak. İlk üç filminin gişe gelirlerinden de pay alan ve toplamda 200 milyon dolardan kazanan Keanu Reeves'in yeni anlaşması diğer filmlerde olduğu gibi muhtemelen vizyon sonrası gelirleri de kapsıyor. Gişeden elde edilecek hasılatın önemli bir kısmının Reeves'e verilmesi oyuncunun hayli yüklü bir meblağ kazanmasını sağlayabilir.

MATRIX 4 HAKKINDA

Yapımcı stüdyo Warner Bros, Matrix 4'ün konusuyla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Detaylar sır gibi saklanmaya devam ediyor. Filmin senaryosunu Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) üçlüsü hazırladı. Yönetmen koltuğunda ise yalnızca Lana Wachowski var, kardeşi Lilly Wachowski projede yer almıyor.

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss ikilisi Matrix 4'te geri dönecek. Bu ikiliye eşlik eden oyuncular arasında ise Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen, Daniel Bernhardt (Agent Johnson) Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff gibi isimler var. Ajan Smith rolüyle serinin ikonik isimleri arasında yer alan Hugo Weaving ise projede yer almadığını açıklamıştı.

Matrix 4, 22 Aralık 2021'de gösterime girecek.



