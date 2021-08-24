‘Spider-Man: No Way Home’ filminin fragmanı internete sızdırıldı! Yapım şirketi karşı hamle yaptı

Marvel’in Sinematik Evreni’nin merakla beklenen yeni filmi Spider-Man: No Way Home’un fragmanı resmi olarak yayınlanmasına kısa bir süre varken internete sızdırıldı. Düşük kalite ve bitmemiş fragman görüntüleri kısa sürede TikTok’ta milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İnternete sızdırılan fragmanda Tom Holland'ın bir tür kimlik krizinden geçtikten sonra Peter Parker/Örümcek Adam olarak geri döndüğünü ve Örümcek Adam kimliğinin çok açık bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Resmi olmayan fragmanda aynı zamanda Tony Stark/Iron Man'in Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde görüldüğü gibi akıl hocası rolünü üstlenmesi beklenen Doctor Strange'i de gösteriyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medya hesaplarında filme dair herhangi bir bilgi paylaşılmamasını protesto eden hayranlar sızdırılan görüntülere büyük ilgi gösterdi. Resmi olmayan fragmanın yayılması üzerine Sony harekete geçti. Firma sızıntının paylaşıldığı tüm videoları ihbar etme ve telif hakkı talep etme girişiminde bulundu.

RESMİ FRAGMAN YAYINLANDI

The Hollywood Reporter'a göre, fragman içeriden biri tarafından sızdırıldı ve fragmanı oynatan başka bir telefonun ekranından dolaylı olarak kaydedildi. Gelişmeler üzerine Sony resmi fragmanı yayınlamak zorunda kaldı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak.



