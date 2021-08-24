Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. ‘Spider-Man: No Way Home’ filminin fragmanı internete sızdırıldı! Yapım şirketi karşı hamle yaptı

‘Spider-Man: No Way Home’ filminin fragmanı internete sızdırıldı! Yapım şirketi karşı hamle yaptı

24.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Tom Holland’ın oynadığı Spider-Man: No Way Home filmi büyük bir heyecanla beklenirken fragmanı internette dolaşmaya başladı. TikTok’ta ortaya çıkan ve kısa sürede hızla yayılan fragman görüntülerini kaldırmak için yapım şirketi harekete geçti. Kısa süre sonra filmin resmi fragmanı paylaşıldı.

Marvel’in Sinematik Evreni’nin merakla beklenen yeni filmi Spider-Man: No Way Home’un fragmanı resmi olarak yayınlanmasına kısa bir süre varken internete sızdırıldı. Düşük kalite ve bitmemiş fragman görüntüleri kısa sürede TikTok’ta milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İnternete sızdırılan fragmanda Tom Holland'ın bir tür kimlik krizinden geçtikten sonra Peter Parker/Örümcek Adam olarak geri döndüğünü ve Örümcek Adam kimliğinin çok açık bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Resmi olmayan fragmanda aynı zamanda Tony Stark/Iron Man'in Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde görüldüğü gibi akıl hocası rolünü üstlenmesi beklenen Doctor Strange'i de gösteriyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medya hesaplarında filme dair herhangi bir bilgi paylaşılmamasını protesto eden hayranlar sızdırılan görüntülere büyük ilgi gösterdi. Resmi olmayan fragmanın yayılması üzerine Sony harekete geçti. Firma sızıntının paylaşıldığı tüm videoları ihbar etme ve telif hakkı talep etme girişiminde bulundu.

Bir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner olduBir midilliyi kurtarmak için fotoğraflarını satan Kayden Kross, şimdi milyoner oldu

RESMİ FRAGMAN YAYINLANDI

The Hollywood Reporter'a göre, fragman içeriden biri tarafından sızdırıldı ve fragmanı oynatan başka bir telefonun ekranından dolaylı olarak kaydedildi. Gelişmeler üzerine Sony resmi fragmanı yayınlamak zorunda kaldı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak.

Angelina Jolie, ‘Eternals’ filmi için şaşırtan bir itirafta bulunduAngelina Jolie, ‘Eternals’ filmi için şaşırtan bir itirafta bulundu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen Instagram fenomeni çocukluk fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadıDünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen Instagram fenomeni çocukluk fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
The Walking Dead 11. sezon ne zaman?The Walking Dead 11. sezon ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

Oğlunun hayaliydi! Adeta bir Marvel kahramanına dönüştü

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

"Gerçek değildir" dedi! Pozunun perde arkasını paylaştı

Dudak dolgusu kâbusu yaşattı! “Nefes almakta zorlandım”

Dudak dolgusu kâbusu yaşattı! “Nefes almakta zorlandım”

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Kira ödemekten bıktı, minibüse taşındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu köyde herkes çıplak! Gözlerinize inanamayacaksınız

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.