Ekip toplanıyor! Charlize Theron’lu The Old Guard 2 geliyor

Geçtiğimiz yaz Netflix’in en çok izlenen aksiyon yapımlarından biri olan The Old Guard, 4 haftada 78 milyon hane tarafından izlenerek dikkatleri üzerine çekti. Charlize Theron’un başrolünü üstlendiği The Old Guard 2 için Netflix’ten onay çıktı. Theilluminerdi adlı sitenin geçtiği özel habere göre; The Old Guard 2 resmi olarak Netflix'ten onay aldı.

THE OLD GUARD 2 HAKKINDA

Oyuncular ve ekip detayları şu anda belirsizliğini korusa da, ancak orijinal oyuncu kadrosunun geri döneceği ve Gina Prince-Bythewood'un yönetmen koltuğuna döneceği varsayılabilir.

The Old Guard: Force Multiplied adlı çizgi romanın devamı 2019'da yayınlandı. Muhtemelen The Old Guard 2 filmine bu çizgi roman kaynaklık edebilir. İlk film, sürgündeki umutsuz Booker'ın Quynh'un dairesinde karşısına çıkmasıyla sona erdi. Quynh bir zamanlar yakalanan, demir bir kafeste mühürlenen ve ölümsüz güçleri nedeniyle sonsuza dek boğulmak üzere denize atılan bir muhafız üyesiydi. Devam filmi ruh halini keşfedebilir ve nasıl kaçtığını ve onca yıldan sonra sadakatlerinin nerede yattığını ortaya çıkarabilir.