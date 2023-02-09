Mavi'nin hastalığıyla sarsılmışlardı! Gamze Erçel ve eşinden depremzede bir bebeğe koruyucu aile paylaşımı!

Gamze Erçel, depremzede bir bebeğin koruyucu ailesi olabilmek için başvuru yaptıklarını açıkladı. Erçel'in eşi Caner Yıldırım haberi, sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyurdu. Kızları Mavi'nin hastalığıyla sarsılan çiftin bu paylaşımı takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

DEPREMZEDE BEBEĞE KORUYUCU AİLE OLACAKLAR

Gamze Erçel Yıldırım ve eşi Caner Yıldırım'dan bu zor günlerde herkesi duygulandıracak bir paylaşım geldi. Önce annesi Aylin Erçel'in kaybı sonra da kızlarının sağlık sorunu yaşamasıyla sarsılan ünlü çift, depremzede bir bebeğe koruyucu aile olmak için başvuru yaptıklarını ve güzel haber beklediklerini duyurdular.



Caner Yıldırım paylaşımında;

"Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız.

Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır." dedi.

KIZLARI MAVİ'NİN HASTALIĞINDAN SONRA...

Yıldırım çifti geçtiğimiz yıl kızları Mavi'nin rahatsızlığı ile sarsılmışlardı. Kızları Mavi'yi gündemden uzak tutmak ve bu konu hakkında konuşmak istemediklerini dile getiren çift yeni haberleriyle takipçilerini hem sevindirdi hem hüzünlendirdi.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada:

"Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.





