Mavi saçlı kız: Hailey Baldwin

Hailey Baldwin, renkli saçlarla güzellik CV'sine yeni bir madde eklemeye kararlı.

Bal sarısı saçlarını önce California esintili açık sarıya boyatan güzel model, geçtiğimiz haftalarda kendini sezonun popüler saç rengi pembenin çekim alanına kaptırmıştı.

Festival stilinden sofistike kırmızı halı görünümlerine bu flörtöz rengi başarılı bir şekilde güzelliğine adapte eden Hailey, şimdi de ferah turkuazın çekim alanında.

21 yaşındaki güzel model, geçen hafta art arda yaptığı paylaşımlarla yaza hazır olduğu mesajını vermişti.

Aktör Stephen Baldwin'in kızı olan güzel model, eski aşkı Justin Bieber hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce kısa süreli aşk yaşadığı şarkıcıyla şimdilerde iki iyi arkadaş olduklarından bahsetmişti.

Hailey'nin Instagram'da 12 milyon takipçisi bulunuyor.

Hailey, 2014 yılında Ford Models ajansına kayıt olarak modellik kariyerine adım atmıştı.

Ünlü bir aileden gelmenin avantajını da kullanan Baldwin, aynı yılın sonunda ilk büyük kampanyasında yer alarak modellik dünyasında iddialı bir isim olduğunu kanıtladı.

