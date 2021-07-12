YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Mavi yumurtanın içinden adeta sağlık iksiri çıktı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Mavi yumurtanın içinden adeta sağlık iksiri çıktı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

12.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda popüler hale gelen mavi yumurtanın faydalarına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtalarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarı daha yüksektir. Bu anlamda mavi yumurta, bize doğal beslenen bir tavuğun habercisi olabilir. Yumurtanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zeka gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası vardır” dedi.

Mavi yumurtanın içinden adeta sağlık iksiri çıktı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, ‘dünyanın en yüksek besin değerine sahip yumurtası’ olarak iddia edilen mavi yumurtaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, beslenme açısından tam bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklediğini belirterek “Özellikle Amerika bölgesinde yetiştirilen Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlandı. Bu tür tavuklardan mavi renkli yumurta çıkmasının ana nedeni yapılarında barındırdıkları biliveredin pigmentidir” diye konuştu.

“OMEGA 3, PROTEİN VE VİTAMİNİ DAHA YÜKSEK”

Mavi yumurtanın besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Dr. Koran, “Tavuk yumurtası protein, A, E, K, D, B2, B6, B12 gibi vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor, iyot, flor, sodyum, potasyum, klor, kükürt, çinko, magnezyum gibi minerallerden zengindir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zeka gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası olan bir besindir. Ancak yumurtanın besin değerinin gücü yumurta renginden çok tavuğun beslenme kalitesiyle alakalıdır. Doğal ortamda kendi halinde beslenen tavukların yumurtalarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarının daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklar doğal yaşam alanlarında organik beslenerek yeteri kadar biliveredin pigmenti üretebilmektedir ve ancak bu şartlarda mavi yumurta yapabildikleri bilinmektedir. Bu anlamda mavi yumurta, bize doğal sağlıklı beslenen bir tavuğun habercisi olabilir.” dedi.

(İHA)

Şehir efsanesi haline gelmişti! Balıkla birlikte yoğurt yenilir mi?Şehir efsanesi haline gelmişti! Balıkla birlikte yoğurt yenilir mi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
PARTNERGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadıGöğsünü kapattığı ilginç kıyafetini görenler gözlerini alamadı
Bu yöntemleri kimse bilmiyor! Salçanın küf tutmaması için...Bu yöntemleri kimse bilmiyor! Salçanın küf tutmaması için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

İç çamaşırı detayı olay olmuştu! Kendisi paylaştı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

TikTok fenomeni plajda tanga bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni plajda tanga bikinisiyle nefes kesti

Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce 17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

Karpuz kesme işini kolaylaştıracak tüyolar

Karpuz kesme işini kolaylaştıracak tüyolar

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Restoranlardan farksız lezzet!

Restoranlardan farksız lezzet!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Bisküvili balkabağı tatlısını denediniz mi?

Bisküvili balkabağı tatlısını denediniz mi?

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.